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Общество
Сюжет: COVID-19

Повторные выборы. Готовы ли бишкекчане голосовать в разгар пандемии

11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей в Оше, Бишкеке и Токмаке.

В гонке в столице участвуют 18 политических партий. Был выдвинут 1 тысяча 371 кандидат. Зарегистрированы списки, в которых 1 тысяча 258 претендентов.

Всего в повторных выборах в трех городах намерены принять участие 33 политические партии. 21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, у многих горожан возникает вполне резонный вопрос: не опасно ли проводить выборы в пик пандемии? Однако чиновники дали понять, что переносить ничего не будут.

Журналист 24.kg поинтересовался у горожан, пойдут ли они голосовать 11 июля и насколько целесообразно проводить кампанию в условиях очередного всплеска заражений.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199553/
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