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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Минздравсоцразвития назвали основные причины роста заболеваемости

В Кыргызстане за сутки выявили 1 тысячу 965 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии. В Минздравсоцразвития назвали основные причины всплеска.

По его данным, увеличение заболеваемости специалисты связывают, во-первых, с появлением новых мутировавших штаммов (южноафриканский, британский, российский), а во-вторых, с «усталостью» людей от всех видов ограничений и, как следствие, тотальным несоблюдением населением средств профилактики (ношение масок, соблюдение гигиены рук и физической дистанции). Третья причина — низкая социальная ответственность населения перед самими собой и окружающими.

Кроме того, повышение показателей также связано и с большей доступностью лабораторной диагностики, увеличением раннего выявления и проведением своевременных противоэпидемических мероприятий.

В ведомстве отметили, что из 1 тысячи 965 случаев 1 тысяча 852 случая подтверждены лабораторным путем. «Для сравнения, в июле прошлого года лабораторным путем подтверждалось только 20-30 процентов случаев заболевания, остальные — на основании клинико-эпидемиологической связи. В прошлом году в сутки проводилось около 1-2 тысячи исследований, сейчас — до 8 тысяч», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199429/
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