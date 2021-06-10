Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что сегодня в отношении Дашкова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей Дашков незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.