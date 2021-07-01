На кого лучше учиться, или Как не ошибиться с выбором профессии

Будучи школьницей, я четко знала, кем хочу быть. Но это было, скорее, исключение, чем правило. Многие мои одноклассники метались, мечтая о разных профессиях, и даже в выпускных классах не могли определиться, чего хотят.

Решить проблему могла бы профориентация, которая помогает ребенку определить, в каком направлении двигаться.

А еще важно думать на перспективу. Ведь некоторые профессии станут невостребованными через несколько лет. Редакция 24.kg разбиралась, зачем нужна профориентация, как с ней обстоят дела в Кыргызстане и на какие профессии стоит ориентироваться.

Понять, что тебе ближе

Выбрать профессию в 15-17 лет, и навсегда. Думаете, невозможно? На самом деле нет. Если следовать несложным правилам, то выбрать дело всей жизни будет намного проще. А еще есть шанс избежать сожалений.

С выбором специальности поможет профессиональная ориентация.

По сути профориентация — это знакомство с профессиями, которые существуют в мире. И чем больше вы будете о них знать, тем проще все проанализировать и сделать верный выбор. А еще надо разобраться в своих склонностях и узнать, где их можно применить.

Есть несколько методов, которые позволяют определить, какую сферу деятельности лучше выбрать:

Геймификация. Эту методику применяют в настольных играх, интерактивных занятиях, чтобы в процессе игры выяснить природные склонности и таланты человека, определить способ его мышления.

Тестирование, опросы, консультирование. Их можно применять как в работе с конкретным человеком, так и для статистики. В интернете, к слову, есть множество тестов на определение профориентации, которые можно использовать как первый шаг к определению будущей профессии.

Погружение в профессию — это когда ребенок или студент работает над реальным проектом (иногда в команде) и добивается понятных ему результатов.

Выбор профессии — это одно из самых важных решений, который зачастую определяет всю дальнейшую жизнь, и легкомысленное отношение к нему совершенно неуместно. Поэтому профориентация важна как никогда. Особенно сейчас, когда выбор возможных специальностей настолько велик, что разбегаются глаза.

А как быть кыргызской молодежи

В Кыргызстане, к сожалению, профессиональной ориентации не уделяют должного внимания. Четкой системы работы в этой сфере с учащимися в школах пока нет. Мало кто разъясняет выпускникам, что сегодня самыми востребованными профессиями являются не экономист и юрист, а технические инженерные профессии, за которыми будущее нашей цивилизации.

Поэтому выпускники «по старинке» идут учиться на бухгалтеров, экономистов, юристов, пополняя ряды так и не востребованных специалистов на рынке труда.

Кроме того, в стране зачастую нет и возможности показать, как работают высокотехнологичные производства. Их просто нет в Кыргызстане, а если и есть, то не во всех сферах. Поэтому выпускники и не горят особым желанием поступать в технические вузы. Они просто не видят в этом смысла.

Тему недавно подняла депутат Евгения Строкова. Она предложила ввести профориентационное тестирование в школах. Депутат отметила, что такая система успешно зарекомендовала себя во многих странах мира.

Может, чтобы не тратить деньги родителей, время учеников, ввести такое тестирование после 7-го класса. Евгения Строкова

Депутат добавила, что это позволит целенаправленно готовить ребенка к определенной профессии. Она отметила, что многие выпускники выбирают факультеты, потому что они считаются модными или на их выборе настаивают родители.

«Конечно, такое тестирование не скажет, что ребенок стопроцентно будет, например стоматологом, но покажет ему, в какой сфере он может быть успешным. Это станет настоящей реформой в образовании», — отметила она.

Хоть какое-то движение в этом направлении началось в последние пару лет. Помогают международные доноры и неправительственные организации. Но в масштабную государственную программу оно так и не превратилось.

Вопросом отчасти занимается государственная служба занятости.

На ее сайте даже есть специальный раздел. Там представлены видеоролики, посвященные различным сферам деятельности. А еще есть тесты по профессиональной ориентации и компетенциям. Они, конечно, не смогут вам на 100 процентов точно определить, чем лучше заняться. Но какие-то базовые рекомендации — в какую сферу деятельности лучше пойти, дадут.

Есть и частные компании, которые занимаются именно этим направлением деятельности. Например, команда Happyjob помогает с выбором профессии как школьникам и студентам, так и взрослым. На ее сайте можно также пройти специальные тесты, помогающие определиться со своим призванием.

Специалисты, которые не нужны

Анализ издания Kloop показал, что студенты выбирают совсем не те специальности, которые требуются на рынке труда. В результате их дипломы оказываются ненужной бумажкой. Ведь выпускник вуза просто не может найти работу.

Например, для гуманитариев в стране совсем мало работы — чуть больше двух процентов от всех вакансий, где нужно высшее образование. В целом, это одна из самых невостребованных сфер на сайте, и спрос на нее, к сожалению, за пять лет не растет.

Есть четыре «перспективные» сферы, в которых доля вакансий больше, чем доля студентов.

Это менеджмент, экономика, сервис и естественные специальности — геологи, химики, биотехнологи и другие. Но студентам эта сфера не очень интересна: из всех учащихся всего 4 процента выбрали ее своей будущей профессией.

Данные Национального статистического комитета тоже показывают, что гуманитарные специальности не входят в число профессий с хорошим заработком. А ведь этот момент тоже стоит учесть при выборе будущей профессии.

Интересно, что будущие студенты в большинстве своем вряд ли учитывают критерий «размер зарплаты» при выборе профессии. Ведь среди наиболее популярных у студентов специальностей технические хоть и востребованы, но не входят в тройку лидеров.

На начало 2020/2021 учебного года в республике наибольшим спросом среди студентов вузов по-прежнему остаются педагогические науки.

Директор рекрутинговой компании WIND Ильгиз Эдиль уулу рассказывает, что после окончания школы многие абитуриенты «не до конца понимают, чем хотят заниматься». В итоге студенты идут учиться на специальности, которые могут быть не востребованы на рынке труда.

«Зачастую абитуриенты делают ошибочный выбор, и родители очень влияют на их будущее и не в лучшем исполнении. Мир сейчас так быстро меняется, что невозможно одному поколению спрогнозировать, что будет ново для следующего. Зачастую родители хотят дать свой жизненный опыт, либо чтобы дети продолжили их дело», — говорит он.

Какие специалисты нужны

На основе методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах Министерство образования и науки и Министерство труда и социального развития еще в 2019 году обновили карту потребности в специальностях на 2018-2022 годы. Там указано, что наиболее приоритетными и востребованными на рынке труда на этот период будут специальности в области промышленности, образования, строительства, сельского хозяйства, медицины.

А вот сервис по поиску работы HeadHunter говорит о том, что по итогам 2020 года самыми востребованными стали такие профессии, как менеджер по продажам, инженер и водитель.

Аналитики одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и найму Glassdoor ежегодно публикуют список самых востребованных профессий в США. Они составляются по трем критериям: общая удовлетворенность сотрудников профессиями, количество вакансий по ним и зарплата. В рейтинге Glassdoor на 2021 год — 50 профессий, из которых 22 — в сфере технологий.

В первой десятке лишь одна нетехническая профессия — дантист.

Бюро статистики труда (The Bureau of Labor Statistics) прогнозирует, что в следующее десятилетие технические профессии в США ждет бум.

РБК Тренды изучили прогнозы российских и зарубежных футурологов, и составили список самых востребованных профессий, которые уже появились или появятся до 2030 года.

Это профессии из 19 отраслей: от медицины и транспорта до культуры и космоса.

Все сферы объединяет одно: существенное влияние современных технологий на жизнь человека. Поэтому любому специалисту, неважно, врач это или программист, нужно идти в ногу со временем.

«Если не освоить профессию будущего сейчас, вас заменят роботом или искусственным интеллектом, поэтому в будущем вы останетесь без работы», — предупреждают эксперты.

Так что скорее отбрасывайте все сомнения и займитесь уже сейчас вопросом определения профессиональной ориентации своего ребенка, а возможно, и своей собственной. Это даст шанс в будущем быть успешным и востребованным.