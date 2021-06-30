Рост COVID-19. Власти считают неправильным сравнивать показатели с прошлым годом

Количество выявленных зараженных COVID-19 и внебольничной пневмонией не является единственным критерием по анализу текущей эпидемиологической ситуации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, среди выявленных от 30 до 350 человек ежесуточно — это бессимптомные носители вируса, от 70 до 250 человек — граждане, проживающие в соседних районах, но сдавшие анализы на территории города и, соответственно, попавшие в статистику столицы.

«В госпитализации нуждаются около 10-15 процентов больных, и эти цифры стабильны. Течение болезни меняется, граждане активно сдают ПЦР, случаются и моменты несвоевременной передачи данных в базу», — отметила она.

По словам вице-мэра, показатели с прошлым годом не сравнимы по нескольким причинам. «В 2020-м году ПЦР отбирался только по острой необходимости, люди боялись сдавать анализ и скрывали симптомы. Вначале был недостаток реагентов, также время заняла и аккредитация лабораторий», — сказала она.

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Вице-мэр добавила, что это, конечно, не повод перестать заботиться о здоровье своем, близких и окружающих. «Каждый человек вносит свой вклад — ношением/неношением маски, обработкой рук, соблюдением санитарных норм, посещением мест массового скопления. Можно и нужно жить и работать с учетом правил и норм, которые помогут избежать жестких карантинных мер», — отметила она.

Напомним, за сутки в Бишкеке выявлено 1 тысяча 490 случаев. Ранее вице-мэр Виктория Мозгачева сообщила, что причина такого высокого показателя — частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу, и они попали в сегодняшнюю статистику.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.