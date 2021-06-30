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Общество
Сюжет: COVID-19

В мэрии Бишкека объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева объяснила 24.kg резкий рост заболеваемости COVID-19.

По ее словам, заболеваемость в столице стабильная — 500-600 новых случаев в сутки. «Причем в этой статистике большая часть иногородних граждан плюс бессимптомные носители. Сегодня показатель больше, потому что частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу. Все эти случаи попали в сегодняшнюю статистику. Как такового всплеска в городе нет», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что число госпитализируемых ежедневно стандартное — 65-70 человек в сутки. Остальные все лечатся амбулаторно, с легким течением болезни. «По последнему протоколу капельницы практически не применяют. Лечат больных таблетированно», — пояснила вице-мэр.

Виктория Мозгачева добавила, что раньше люди боялись сдавать ПЦР из-за предрассудков. А сегодня самостоятельно идут в лаборатории сразу, как почувствовали легкую симптоматику (кашель, чихание). Это сказывается на статистике.

Ситуация сейчас в городе напряженная, но стабильная. Расслабляться нельзя. Нужно обязательно носить маски и соблюдать карантин, если он прописан.

Виктория Мозгачева

Отметим, что за последние сутки выявили 1 тысячу 965 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 1 тысячу 490 в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199356/
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