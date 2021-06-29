Только треть пришедших на экзамен успешно сдают на права

По итогам пяти месяцев 2021 года только 32,3 процента пришедших сдавать экзамен на получение водительского удостоверения успешно сдали его. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил заместитель директора госучреждения «Унаа» Бакытбек Шералиев.

По его словам, в прошлом году за аналогичный период успешно проходили испытания 65 процентов желающих. Получается, что в этом году процент сдавших на права сократился в два раза.

«Отчасти это связано с тем, что с февраля 2021 года запущены дополнительные информационные системы. Мы усилили идентификационный контроль, провели работу над вопросами, которые формируются системой на экзаменах. Мы пытаемся исключить влияние человеческого фактора на экзаменах. Эти меры дают свои результаты», — рассказал Бакытбек Шералиев.