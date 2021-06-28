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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Какие симптомы должны насторожить

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией. За последние сутки выявили еще 1 тысячу 81 случай. Свободные места для госпитализации пока есть.

Терапевт Эрмек Исмаилов напомнил в своем Telegram-канале основные симптомы COVID-19. 24.kg публикует их с разрешения доктора.

1

Лихорадка

Отмечается примерно у 77 процентов пациентов. В одной серии случаев только у 44 процентов пациентов наблюдалась высокая температура при поступлении, а у 89 процентов пациентов температура появлялась после госпитализации.

Течение может быть длительным, у некоторых пациентов возможен озноб, дрожь.

Распространенность лихорадки выше у взрослых по сравнению с детьми; приблизительно у 54 процентов детей лихорадка не является первичным симптомом. У детей лихорадки может не быть или она быстро проходит.

2

Кашель

Отмечается примерно у 68 процентов пациентов. Кашель обычно сухой; у некоторых пациентов наблюдается продуктивный кашель. Может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после заражения.

3

Одышка

Отмечается примерно у 38 процентов пациентов. Средний период от появления симптомов до развития одышки составляет 5–8 дней. Может продолжаться в течение нескольких недель с момента начала симптомов. Свистящее дыхание наблюдается у 17 процентов пациентов.

4

Нарушение обоняния/вкуса

Наличие аносмии и/или агевзии может быть полезным сигналом для постановки диагноза. Нарушение обоняния наблюдается примерно у 41 процента пациентов, а нарушение вкуса — примерно у 35 процентов.

Может быть ранним, а может и единственным симптомом у пациентов с легким и средним течением заболевания.

Распространенность аносмии/агевзии до появления других симптомов составляла 13–73 процента, одновременно с другими симптомами — 14–39 процентов, а после других симптомов — 27–49 процентов. Полное исчезновение или же облегчение симптомов регистрировалось у 89 процентов пациентов через четыре недели после возникновения.

Многие препараты (например, антибиотики) ассоциируются с изменениями вкуса и запаха, что следует учитывать при дифференциальной диагностике.

5

Утомляемость

Отмечается примерно у 30 процентов пациентов. Даже у больных с легким заболеванием усталость и истощение могут быть сильно выраженными и затяжными.

6

Симптомы поражения ЖКТ

Отмечается у 20 процентов пациентов. Взвешенная объединенная распространенность специфических симптомов такова: потеря аппетита — 22,3 процента; диарея — 2,4 процента; тошнота/рвота — 9 процента; боль в животе — 6,2 процента.

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта не связаны с повышенной вероятностью положительного результата анализа на COVID-19. Однако в одном исследовании отсутствие аппетита и диарея в сочетании с потерей обоняния/вкуса и лихорадкой имели 99-процентную специфичность для COVID-19.

Наличие симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта может служить прогностическим фактором прогрессирования до тяжелого заболевания. Однако наличие этих симптомов не влияет на смертность или уровень госпитализаций в отделение интенсивной терапии. Наличие диареи ассоциируется с тяжелым клиническим течением у детей.

7

Боль в горле

Описана примерно у 16 процентов пациентов. Обычно проявляется на раннем этапе заболевания.

8

Головная боль

Отмечается приблизительно у 25 процентов пациентов. Головная боль вдвое чаще встречается у пациентов с COVID-19, чем у больных с нековидными вирусными инфекциями дыхательных путей.

9

Головокружение

Описано примерно у 11 процентов пациентов.

10

Неврологические симптомы

Спутанность сознания фиксировали примерно в 11 процентах случаев. Общая распространенность делирия составляет 24,3 процента, среди лиц старше 65 лет — чаще.

Установлено, что применение бензодиазепинов и отсутствие контакта с семьей (виртуального или личного) являются факторами риска развития делирия. Общая распространенность тревожности, депрессии и бессонницы составляет 15,2; 16 и 23,9 процента соответственно.

11

Глазные симптомы

Описаны у 11 процентов пациентов. Наиболее частые симптомы со стороны глаз включают ощущение сухости в глазах или инородного тела, покраснение, слезотечение, зуд, боль в глазах и выделения. Большая часть симптомов характеризуется легкой степенью и длится 4–14 дней без осложнений.

12

Ощущение сжатия в груди

Сообщалось примерно у 22,9 процента пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199137/
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