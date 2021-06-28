11:48
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество

Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 124 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 28 июня:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;
  • Клинический родильный дом № 2 — 6;
  • Городская клиническая больница № 1 — 19;
  • Городская клиническая больница № 6 — 1;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 7;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
  • Республиканский центр наркологии — 7;
  • Национальный центр фтизиатрии — 1;
  • Военный госпиталь — 65.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199048/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 181 миллиона, умерли более 3,9 миллиона
Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Третья волна COVID-19. Заболеваемость растет и среди детей
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника
Коронавирусом болеют 9 тысяч 936 человек, 1 тысяча 54 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек
В КР выявили 1 081 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 121 946
Первая в Европе. Исландия сняла все ограничения, введенные ранее из-за COVID-19
Свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад обнаружили ученые
Аконит не помог? Минздрав прокомментировал заражение главы ведомства COVID-19
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Взятка в&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в&nbsp;суде Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
Бизнес
Стипендия DAAD на&nbsp;обучение в&nbsp;КГИПИ будет предоставлена по&nbsp;результатам ОРТ Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
28 июня, понедельник
11:48
Ситуация на «Кумторе». Дипломаты иностранных государств посетили рудник Ситуация на «Кумторе». Дипломаты иностранных государств...
11:44
Кыргызстанцы Александр Волкодав и Азат Раимбердиев прошли в телепроект «Голос»
11:43
Поймал брата на краже. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика
11:29
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
11:22
После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело