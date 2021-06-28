Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 124 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 28 июня:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;

Клинический родильный дом № 2 — 6;

Городская клиническая больница № 1 — 19;

Городская клиническая больница № 6 — 1;

Национальный центр кардиологии и терапии — 7;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Республиканский центр наркологии — 7;

Национальный центр фтизиатрии — 1;

Военный госпиталь — 65.