Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 124 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 28 июня:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;
- Клинический родильный дом № 2 — 6;
- Городская клиническая больница № 1 — 19;
- Городская клиническая больница № 6 — 1;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 7;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
- Республиканский центр наркологии — 7;
- Национальный центр фтизиатрии — 1;
- Военный госпиталь — 65.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.