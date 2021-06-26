В Кыргызстане снижена цена ПЦР-теста. Но частных лабораторий это не касается

Снижение стоимости проведения ПЦР-исследований на коронавирус частных лабораторий Кыргызстана не касается. Об этом 24.kg сообщили в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

По его данным, ведомство не имеет права вмешиваться в деятельность частных компаний по проведению ПЦР-тестов.

Проведение анализов подешевело с 1 тысячи 574 сомов до 788 сомов в департаменте профилактики заболеваний, государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре и его филиалах в регионах страны.

Ранее министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что в Кыргызстане есть повторно заразившиеся COVID-19.