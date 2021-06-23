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Общество
Сюжет: COVID-19

Алымкадыр Бейшеналиев: В Кыргызстане есть повторно заразившиеся COVID-19

В Кыргызстане есть повторно заразившиеся COVID-19. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ведомство не ведет статистику по данным случаям.

«Три месяца назад было около 10 фактов, потом число заболевших стало увеличиваться, и мы перестали отслеживать», — сказал чиновник.

Он отметил: повторное заражение связано с тем, что у людей пропадают антитела, и с мутациями вируса. «Бывают факты, что первый раз человек перенес внебольничную пневмонию, а сейчас у него ПЦР положительный», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, повторное заболевание люди переносят легче.

«Смертельных случаев среди тех, кто заболел второй раз, не зафиксировано», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198607/
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