На пост муфтия претендуют восемь человек. Выборы пройдут 5 апреля

5 апреля пройдет курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором изберут нового муфтия КР. Об этом 24.kg сообщили в религиозной организации.

По их словам, сегодня завершилась регистрация кандидатов на пост муфтия КР. Подано восемь заявок. На высокий религиозный пост претендуют: Нурбек Токтогулов, Сайдамир Джейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шукур Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Жээнбеков и Ниязали Арипов.

Помимо избрания муфтия, 5 апреля выберут членов Совета улемов. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе совета 21 человек.

Муфтий и члены совета избираются сроком на четыре года.