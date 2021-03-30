После угроз Совет улемов перенес выборы муфтия на 29 мая

Выборы муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана перенесли на 29 мая. Об этом 24.kg сообщили представители Совета улемов.

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По их словам, решение было принято по предложению регистрационной и аттестационной комиссии Совета улемов.

Отметим, ранее Совет улемов на своей странице Facebook сообщил, что со стороны неизвестных лиц оказывается давление на комиссию.

«По телефону на имя председателя комиссии Мамасабыра Досбол уулу поступают угрозы. Из-за этого заседание комиссии 25 марта было сорвано. Мы намерены обратиться в соответствующие органы и принять меры в отношении лиц, которые пытаются разжечь рознь в религиозной сфере», — говорится в сообщении.

По информации некоторых религиозных деятелей, аттестационной комиссии угрожали сторонники Шакира Маматова, требуя выдвинуть его на пост муфтия.

Напомним, курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором должны были избрать нового муфтия, был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. 29-30 марта и 1 апреля должен был пройти конкурс среди претендентов на высокий религиозный пост и определены три кандидатуры на рассмотрение курултая.