Первый пошел! Министр здравоохранения получил прививку от COVID-19

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев получил прививку от COVID-19.

В Кыргызстане начался пусковой этап вакцинации китайской вакциной Sinopharm. Для этого были развернуты специальные пункты вакцинации в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

Как отметила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, они открыты в отдельных кабинетах, чтобы не пересекаться с теми, кто приходит на плановую вакцинацию.

Перед получением прививки от COVID-19 чиновник заполнил специальный информационный лист, после чего ему вручается памятка, а его данные вбиваются в электронную базу. После этого Алымкадыр Бейшеналиев зашел на осмотр к врачу. «Именно врач решает, есть ли необходимость получить вакцину именно сейчас или отложить на другой день», — объяснила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Фото 24.kg. Министр здравоохранения получил прививку от COVID-19

После получения прививки министр полчаса находился под наблюдением врача. Он отметил, что чувствует себя хорошо, и пошел на работу.