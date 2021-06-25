Отмена поставок QazVac в Кыргызстан. Глава Минздрава КР удивлен

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев удивлен опровержением вице-премьера Казахстана факта поставок вакцины QazVac в Кыргызстан.

«Мы же вели переговоры. Они сказали... Я уточню в международном отделе», — сказал 24.kg Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее он заявил, что Казахстан выделил нашей стране 50 тысяч доз вакцины против коронавируса QazVac в качестве гуманитарной помощи. Она должна была поступить якобы уже сегодня.

«Есть страны, которые сегодня просят, чтобы мы обеспечили поставку. Но в первую очередь мы должны обеспечить собственных граждан. Поэтому на сегодня, на июнь, июль и даже на август, вопрос о поставке в другие страны не стоит. От Кыргызстана обращение есть. На уровне, когда выйдем на 600 тысяч доз в сентябре, этот вопрос мы можем дополнительно поднять», — рассказал вице-премьер РК Ералы Тугжанов.