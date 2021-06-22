Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, он ранее вел переговоры по этому поводу с министром здравоохранения и послом Казахстана. Вакцина поступит в пятницу. «Она сделана на основе «Спутник V», безопасна. Привиться сможет любой кыргызстанец», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что через два-три дня поступит и китайский препарат Sinopharm. «Его везут чартерным рейсом», — сказал он.

Сейчас в Кыргызстане есть только российская вакцина «Спутник V». Ее могут получить люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, и медики.