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Общество
Сюжет: COVID-19

Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac

Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, он ранее вел переговоры по этому поводу с министром здравоохранения и послом Казахстана. Вакцина поступит в пятницу. «Она сделана на основе «Спутник V», безопасна. Привиться сможет любой кыргызстанец», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что через два-три дня поступит и китайский препарат Sinopharm. «Его везут чартерным рейсом», — сказал он.

Сейчас в Кыргызстане есть только российская вакцина «Спутник V». Ее могут получить люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, и медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198505/
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