Испытания турецкой вакцины от коронавируса Turcovac пройдут и в Кыргызстане

Третий этап исследования турецкой вакцины против коронавируса, получившей название Turcovac, пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Кожа журналистам.

По его данным, в испытании нового препарата примут участие 40 тысяч 800 добровольцев. Исследование намечено в Венгрии, Азербайджане и Кыргызстане.

По данным СМИ, третья фаза испытаний вакцины Turcovac, разработанной университетом Эрджиес и министерством здравоохранения, началась в Турции 22 июня.

В стране пока используют вакцины Pfizer/Biontech и Sinovac. В Турции уже привились около 15 миллионов человек.

В Кыргызстане вакцинация от COVID-19 идет медленно. Ранее чиновники неоднократно заявляли, что поставки вакцины будут обеспечены вовремя. Однако на сегодняшний день в КР на шестимиллионное население привито не более 97 тысяч человек. Напомним, глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что уже на этой неделе Казахстан планирует поставить первую партию отечественной вакцины от коронавируса в Кыргызстан.

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов опроверг это.