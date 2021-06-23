Умирающий на глазах. Во что превратили бишкекский парк Кычана Джакыпова

Президент ассоциации «​Дордой» Аскар Салымбеков на встрече главы государства с бизнес-сообществом пожаловался Садыру Жапарову на то, что госорганы под разными предлогами пытаются забрать у него часть парка Кычана Джакыпова, на которой он в свое время построил футбольные поля. Особый акцент бизнесмен сделал на то, что до него это место было заброшенным, и что он якобы приложил немало усилий для его восстановления.

Корреспондент 24.kg решил посмотреть, как сегодня выглядит парк Кычана Джакыпова, а заодно разобраться, так ли много для его спасения сделали бизнесмен и чиновники.

Фото 24.kg. Парк имени Кычана Джакыпова

Назвать это место, расположенное в Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова, парком — язык не поворачивается. В нынешнем состоянии ему больше подходит название — «пустырь имени Кычана Джакыпова». Облезшая арка на входе, впрочем, настаивает — перед нами все-таки парк отдыха.

Находящаяся на балансе Министерства культуры территория заброшена. Видно, что здесь давным-давно никто не убирался. Всюду мусор.

Никакой системы полива в парке нет. От засухи здесь пожелтели даже, казалось бы, вечно зеленые сосны и ели. Газоны заросли сорняками и колючками. Заброшены и аллеи.

Только за последние два года санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека трижды штрафовала Минкульт за ужасающее состояние парка. Но, в министерстве, с причинно-следственной связью, по всей видимости, беда.

Вместо того чтобы взять в руки грабли и провести субботник, чиновники усердно продолжают на них наступать.

Их безразличие здесь заметно во всем. Часть забора парка обрушилась еще год назад. Его за все это время не только не починили, но даже не убрали обломки.

Фото 24.kg. Парк имени Кычана Джакыпова

Абсолютно такое же равнодушие к парку проявляет и соседствующий с ним Аскар Салымбеков. Футбольные поля на территории, в 2005 году взятой им в аренду на 49 лет, приносят стабильную прибыль. Остальное бизнесмена, похоже, не волнует.

Наглядный тому пример — расположенный в глубине парка дом первого старосты Пишпека Ильи Тереньтева. В 2013 году Салымбеков выразил готовность его восстановить. Обещал привести в надлежащий вид не только сам памятник истории и архитектуры, но и всю прилегающую к нему территорию. С тех пор прошло восемь лет. Дом все так же рушится. Парк все так же погибает.

Отметим, что 12 лет назад это место и вовсе могло исчезнуть. В 2009 году Салымбеков, на тот момент уже взявший в полувековую аренду (считай навсегда) половину парка, захотел получить в свое распоряжение его остатки. И явно не с тем, чтобы восстановить их и озеленить. Он запросил у правительства оставшуюся территорию и, что интересно, ее получил. Однако смена власти в апреле 2010-го привела к отмене сомнительной сделки. Кусочек парка Кычана Джакыпова и дом Терентьева вернули государству.

Фото 24.kg. Парк имени Кычана Джакыпова

И напоследок стоит упомянуть еще один факт, в реальность которого сегодня, к сожалению, не верится. Парк Кычана Джакыпова — это памятник садово-паркового искусства, который по идее должен охраняться государством.