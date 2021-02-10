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Общество

Минкульт оштрафовали в третий раз за мусор в парке имени Кычана Джакыпова

Мэрия Бишкека оштрафовала Министерство культуры, информации и спорта за то, что оно не следит за находящимся на его балансе парком имени Кычана Джакыпова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Инспекторы СЭИ выехали на место, осмотрели парк и составили протокол по статье 70 Кодекса о нарушениях в отношении Министерства культуры, информации и спорта за несоблюдение правил благоустройства. Ведомство оштрафовано на 13 тысяч сомов», — заявили редакции.

Фотографии ужасного состояния парка, напомним, накануне в редакцию прислал читатель 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Отметим, что в прошлом году санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека дважды штрафовала Министерство культуры за грязь в парке. Первый раз министерство наказали рублем в конце августа 2020-го. После чего его сотрудники провели там субботник. Второй раз штраф был наложен в сентябре прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183041/
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