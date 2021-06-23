Аскар Салымбеков пожаловался Садыру Жапарову на проверки со стороны прокуратуры

Президент ассоциации «​Дордой» Аскар Салымбеков пожаловался на проверки со стороны прокуратуры. Об этом он заявил на встрече президента Кыргызстана Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества.

«Аскар Акаев передал в 2004 году территорию парка «Дом пионеров» Министерству культуры. Это место превратили в свалку. Мы построили футбольный комплекс, там три поля, крытый зал, пять мини-футбольных полей. Каждый год меняются министры, и каждый год приходят и говорят, что там хотели построить дома для сотрудников культуры, другой говорит, построили бы театр. Потом идут в прокуратуру. Нас 15 лет проверяют», — рассказал предприниматель.

Аскар Салымбеков добавил, что с представителями бизнеса они разработали Кодекс о предпринимателях и программу БАРС (Бизнес-алгоритмы развития) и передали Артему Новикову, Улукбеку Марипову, Акылбеку Жапарову и Алмамбету Шыкмаматову. Однако ответа не последовало. Поэтому вышеперечисленные документы президент ассоциации «​Дордой» передал Садыру Жапарову.

Президент поручил генпрокурору Курманкулу Зулушеву прекратить все проверки.