Верховный суд отменил приговоры Дуйшенбеку Зилалиеву

Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, ранее защита бывшего чиновника подала кассационную жалобу на решения двух нижестоящих инстанций. Адвокат просила направить дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

«Судья Первомайского районного суда Бишкека Адылбек Эсенбаев не допросил многих свидетелей, не определил сумму ущерба, не исследовал все доказательства невиновности Зилалиева. Бишкекский городской суд оставил в силе обвинительный приговор. Мы подали кассационную жалобу в Верховный суд и выиграли», — сказала Чынара Джакупбекова.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже пресс-центр распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Первомайский районный суд столицы приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.