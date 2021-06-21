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Общество

Водный вопрос. В Чуйской области планируют восстановить 200 советских скважин

В Жайылском и Панфиловском районах Чуйской области планируется восстановить порядка 200 советских скважин. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев.

«В советское время в республике действовали больше 5 тысяч скважин, но из-за затратности большую их часть законсервировали. Сейчас мы оцениваем, в какую сумму обойдутся их восстановление и ввод в эксплуатацию. Пока речь идет о 200 скважинах», — сказал он.

Абдылбай Жайлобаев заметил, что Катарский фонд дал предварительное согласие на финансирование восстановления 100 скважин, о ремонте которых ранее сообщали в госагентстве.

Отметим, ранее полпред Чуйской области Эркин Тентишев призвал депутатов Жогорку Кенеша не стоять в стороне и внести личный вклад в решение проблемы с поливной водой. Он попросил депутатов отремонтировать водяные скважины за личный счет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198361/
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