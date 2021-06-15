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Общество

Вопрос нехватки воды. В Чуйской области планируют пробурить около 100 скважин

Для решения водного вопроса в Чуйской области необходимо пробурить порядка 100 скважин. Об этом 24.kg сообщил глава Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

«Вчера мы были на совещании в правительстве. Один из вариантов по решению вопроса нехватки воды в Чуйской области — это бурение новых скважин и восстановление ранее законсервированных. Острая нехватка воды наблюдается в Жайылском и Панфиловском районах, а также в нижней зоне Сокулукского и Аламединского районов. Бурение и восстановление порядка 100 скважин в этих районах — это первоочередная задача, которую мы планируем решить в ближайшие два-три месяца», — сказал он.

По словам главы госагентства, сегодня ведутся переговоры с Катарским благотворительным фондом и другими донорами. Строительство дополнительных накопительных водохранилищ в области, по его заверениям, остается в долгосрочной перспективе.

«Со следующего года мы планируем строительство нескольких новых водохранилищ, в том числе и в районе озера Спартак, где ежегодно отмечается большое остаточное количество воды», — отметил Алмазбек Сокеев.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197708/
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