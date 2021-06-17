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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые поступили в страну сегодня. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения и социального развития.

«Сегодня они будут распределены в прививочные пункты столицы, остальные в самое ближайшее время будут отправлены в регионы страны», — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины — 80 тысяч доз. Их хватит для вакцинации 40 тысяч человек. Средства на закупку вакцины были выделены из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20.

150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198061/
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