Третья волна COVID-19. Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые поступили в страну сегодня. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения и социального развития.

«Сегодня они будут распределены в прививочные пункты столицы, остальные в самое ближайшее время будут отправлены в регионы страны», — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины — 80 тысяч доз. Их хватит для вакцинации 40 тысяч человек. Средства на закупку вакцины были выделены из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20.

150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.