17:12
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан доставлено 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

В Кыргызстан сегодня доставлено еще 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает республиканский центр иммунопрофилактики.

По словам его главы Гульбары Ишенапысовой, вакцина закуплена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кыргызстаном.

«Средства на закупку вакцины были выделены из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20», — сказала она.

Вакцина будет доставлена во все нуждающиеся регионы республики. В первую очередь в Бишкек и Чуйскую область.

Отмечается, что 150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.

По данным на 16 июня, по республике первой дозой привиты 91 тысяча 22 человека, второй — 62,8 тысячи.

К 1 сентября Минздравсоцразвития планировало вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Но, судя по темпам вакцинации, это вряд ли случится.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз в Кыргызстан поступила 22 апреля. Также 10 мая было доставлено еще 20 тысяч доз второго компонента вакцины.

Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198031/
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Жизнь начинается заново. В Сети набирает популярность ролик о вакцине во Франции
COVID-19. Звезды шоу-бизнеса просят лидеров G7 поделиться вакцинами с другими
В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности
Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов
Магнит прикладывали? Десять распространенных мифов о вакцине от COVID-19
В Бишкеке временно приостановили работу вечерние прививочные пункты
Кыргызстан смогут посещать и невакцинированные туристы. Разъяснение
Вакцинированные туристы смогут приехать в Кыргызстан в этом сезоне
Вопросы поставок вакцин от COVID-19 рассмотрел республиканский штаб
COVID-19. Вакцина «Спутник V» будет производиться в Узбекистане
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
17 июня, четверг
17:11
Внимание, розыск! В Каинды пропала 15-летняя Диана Гурова Внимание, розыск! В Каинды пропала 15-летняя Диана Гуро...
17:08
Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина со 100-летием компартии Китая
17:01
«Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
16:46
Законопроект о финансовой отчетности НПО приняли в третьем чтении
16:32
В Кыргызстан доставлено 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»