В Кыргызстан доставлено 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

В Кыргызстан сегодня доставлено еще 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает республиканский центр иммунопрофилактики.

По словам его главы Гульбары Ишенапысовой, вакцина закуплена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кыргызстаном.

«Средства на закупку вакцины были выделены из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20», — сказала она.

Вакцина будет доставлена во все нуждающиеся регионы республики. В первую очередь в Бишкек и Чуйскую область.

Отмечается, что 150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.

По данным на 16 июня, по республике первой дозой привиты 91 тысяча 22 человека, второй — 62,8 тысячи.

К 1 сентября Минздравсоцразвития планировало вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Но, судя по темпам вакцинации, это вряд ли случится.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз в Кыргызстан поступила 22 апреля. Также 10 мая было доставлено еще 20 тысяч доз второго компонента вакцины.

Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.