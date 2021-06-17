Митинг фермеров в Канте. Вопрос с поливом полей так и не решился

Фермерам, собравшимся на акцию протеста возле здания Иссык-Атинской районной администрации в Канте, так и не удалось встретиться с местными властями. Об этом 24.kg рассказал один из участников акции протеста.

«Нас вначале попросили купить медицинские маски, чтобы мы могли зайти внутрь администрации. Пока ездили маски покупать, выяснилось, что главы района на месте нет — уехал на похороны. На встречу с нами приехал только глава нашей сельской управы. Договорились, что наш вопрос будет решаться в понедельник», — сказал Мухтарбек Мантаев.

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Напомним, в Канте порядка 50 фермеров из Ак-Кудукской сельской управы сегодня вышли на акцию протеста к зданию Иссык-Атинской районной администрации. Они потребовали встречи с представителями местной власти и руководством Государственного агентства водных ресурсов.

По их словам, воду для полива полей фермерские хозяйства до сих пор не получили. Урожай гибнет на корню.

Отметим, что из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Однако проблема по сей день так и не решена. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».