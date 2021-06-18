Применение пыток допустимо к преступникам, считают участники социсследования

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Большая часть респондентов (62 процента) придерживается мнения, что пытки допустимы в отношении совершивших особо опасные преступления. 19 процентов полагают, что применение пыток возможно в исключительных обстоятельствах.

Таким образом, 81 процент респондентов в той или иной степени поддерживает пытки и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

53 процента опрошенных слышали о случаях применения пыток. Самым популярным источником информации о пытках респонденты называют интернет-издания (42 процента), в том числе страницы СМИ в социальных сетях.

По мнению респондентов, пытки больше всего распространены в милиции (37 процентов) и местах лишения свободы (28 процентов).

51 процент участников опроса отмечает, что пытки достаточно широко распространены в Кыргызстане.

К 11 процентам опрошенных применялись пытки, в основном для того, чтобы запугать или унизить, или получить признательное показание. Среди них 4 процента — женщины.