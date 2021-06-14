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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

К правозащитникам регулярно поступают заявления о пытках со стороны милиции

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, насколько кыргызстанцы осведомлены о применении пыток и жестоком обращении.

Отмечается, что, по данным Национального центра по предупреждению пыток, только за 2020 год к ним поступило 100 заявлений, из них 41 заявление о насилии, 40 заявлений о жестоком обращении и 19 заявлений о бесчеловечных, унижающих достоинство условиях содержания в колониях, следственном изоляторе и в других местах лишения свободы.

По данным Коалиции против пыток, в прошлом году к членам коалиции обратились за правовой помощью 49 человек без учета фактов, выявленных в ходе превентивных посещений мест ограничения и лишения свободы. Таким образом, как отмечают эксперты, данные, полученные на основе заявлений самих пострадавших или их родственников по факту насилия, свидетельствуют о гораздо большем масштабе применения пыток в стране.

Согласно результатам опроса Коалиции против пыток, больше всего люди слышали о пытках в Чуйской (62 процента) и Нарынской (61 процент) областях. Меньше всего людей, ознакомленных с пытками, в Баткенской области (32 процента). О пытках слышали и в Иссык-Кульской (59 процентов), Таласской и Джалал-Абадской (55 процентов) областях.

37 процентов опрошенных считают, что пытки больше всего распространены в милиции, и 28 процентов — в местах лишения свободы.

51 процент участников опроса утверждают, что пытки достаточно широко распространены в Кыргызстане.

Практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем
применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям, и около 10 процентов
опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их
близким для воздействия на самого респондента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197574/
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