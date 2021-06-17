Бизнесмена Генриха Баляна отпустили под домашний арест

Владельца ассоциации компаний «Карвен групп» Генриха Баляна отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Так как бизнесмен выплатил часть задолженности по кредиту, следствие просило применить в отношении него меру пресечения, не связанную с арестом», — сообщили редакции.

Владельца клуба Karven бизнесмена Генриха Баляна задержали 15 июня в рамках уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, бизнесмен оформил кредит в размере $2,3 миллиона на подставное лицо. Он предоставил недвижимость в качестве залога, но не собирался отдавать деньги.