Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов

Владелец ассоциации компаний «Карвен групп» Генрих Балян перечислил на специальный счет ГКНБ 60 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что деньги бизнесмен перечислил в счет погашения кредитной задолженности в «Росинбанке» (ныне «Керемет банк». — Прим.24.kg). Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет Генриху Баляну меру пресечения.

Владельца клуба Karven бизнесмена Генриха Баляна задержали 15 июня в рамках уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, бизнесмен оформил кредит в размере $2,3 миллиона на подставное лицо. Он предоставил недвижимость в качестве залога, но не собирался отдавать деньги.