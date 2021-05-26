COVID-19. К 1 сентября Минздрав планирует вакцинировать миллион кыргызстанцев

К 1 сентября Минздравсоцразвития планирует вакцинировать от COVID-19 около миллиона кыргызстанцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в настоящее время около 77,5 тысячи человек получили прививку, из них второй дозой — около 27 тысяч.

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Алымкадыр Бейшеналиев признал, что Кыргызстан отстает по темпам вакцинации от развитых стран. Но надеется, что к 1 июля получится привить более 500 тысяч человек, а к 1 сентября — миллион.

«На днях в Кыргызстан поступят партии вакцин «Спутник V» и Sinopharm. Также должно поступить 460 тысяч доз AstraZeneca», — отметил он.

Министр добавил, что вакцинация будет для населения бесплатной. Но он не исключил возможности, что частные клиники смогут в будущем проводить вакцинацию на платной основе.

Отметим, что в Бишкеке завершили вакцинацию первой дозой. В регионах первый компонент также заканчивается.