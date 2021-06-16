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Общество

Мэрия Бишкека: Свалку подожгли неизвестные

Неизвестные совершили поджог на бишкекской свалке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, это произошло сегодня ночью. Руководство муниципального предприятия «Бишкекский свалочный полигон» обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, что ранее на территорию свалки завезено 150 машин глины для тушения очагов возгорания.

Накануне на санитарном полигоне Бишкека возник очередной крупный пожар. Дым был виден за несколько километров от свалки.

Ранее в мэрии сообщили о возобновлении работ по закрытию и рекультивации свалки.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них уже освоено 10 миллионов 543 тысячи 633,72 евро, завершены или находятся на стадии завершения компоненты: «реконструкция площадок под контейнеры для сбора ТБО», «поставка контейнеров для сбора ТБО», «закупка транспортных средств для сбора ТБО», «поставка спецтехники для полигона».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197870/
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