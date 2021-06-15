Пожар на городской свалке Бишкека видно за десятки километров

На санитарном полигоне Бишкека возник очередной крупный пожар. Снимки, снятые за несколько километров от него, 24.kg прислал читатель.

«Огромные клубы черного дыма травят атмосферу столицы. Сотрудники муниципалитета всю зиму штрафовали горожан за то, что те топили печи не тем топливом. А кто ответит за этот вред экологии и здоровью бишкекчан? Мэрия не хочет оштрафовать сама себя?» — задается вопросом горожанин.

Фото читателя 24.kg. На санитарном полигоне Бишкека очередной крупный пожар

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