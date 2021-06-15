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Агент 024

Пожар на городской свалке Бишкека видно за десятки километров

На санитарном полигоне Бишкека возник очередной крупный пожар. Снимки, снятые за несколько километров от него, 24.kg прислал читатель.

«Огромные клубы черного дыма травят атмосферу столицы. Сотрудники муниципалитета всю зиму штрафовали горожан за то, что те топили печи не тем топливом. А кто ответит за этот вред экологии и здоровью бишкекчан? Мэрия не хочет оштрафовать сама себя?» — задается вопросом горожанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На санитарном полигоне Бишкека очередной крупный пожар

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197725/
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