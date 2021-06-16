Инфекционную больницу в Нарыне наконец достроили. Завтра будут открывать

Инфекционную больницу в Нарыне достроили. Завтра состоится открытие. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, объект принят в эксплуатацию и готов к приему пациентов. «Все необходимое для инфекционной больницы оборудование имеется (аппараты ИВЛ, концентраторы и так далее), из Бишкека часть завтра тоже повезем», — сказал глава Минздрава.

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В Нарыне строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний начали 4 августа 2020 года. Предполагалось, что это будет одноэтажное здание в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына.

Объект экспериментальный, проект разрабатывали параллельно со строительством. Поэтому итоговая сметная стоимость оказалась выше, чем планировалось изначально. Пока решался вопрос дальнейшего финансирования, строительные работы приостанавливались.

Отметим, что в Кыргызстане идет рост заболеваемости коронавирусом. В Минздраве заверяют о готовности системы здравоохранения, и места для приема больных есть.