В Кыргызстане за сутки выявили еще 647 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 257 случаев, Оше — 118, Чуйской области — 73, Ошской — 120, Таласской — 6, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 111 тысяч 990 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.