Пустые водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской области

Это лето выдалось засушливым для всего Кыргызстана. Однако больше всего последствия маловодья ощущаются в Чуйской области, фермеры которой готовы пойти на самые крайние меры, лишь бы на их полях вновь появилась вода.
Министерство сельского хозяйства показало журналистам, в каком состоянии сегодня находятся основные питающие область водозаборы, водохранилища и реки. Рассказали в ведомстве и о мерах, которые они намерены принять, чтобы исправить ситуацию.
Аламединский отстойник
Это замысловатое сооружение, которое на окраине Бишкека могут увидеть те, кто направляется в Аламединское ущелье, на самом деле не водохранилище, и даже не водозабор. Главная задача Аламединского отстойника — очищать от ила и глины воду, поступающую из одноименной реки, прежде чем она попадет на поля и в ирригационную систему столицы.
Гидроучасток «Ала-Арча»
Водозабор в предгорьях — основная артерия, питающая немалую часть сельскохозяйственных угодий Чуйской области — Аламединский и Сокулукский районы.
На сегодняшний день воды в водозабор поступает в три раза меньше нормы.
Начальник участка Абдрахман Жумашев признает, что в последний раз с такой засухой они сталкивались в начале 1970-х.
Нехватка ощущается в том числе из-за потерь воды на фильтрацию в руслах рек, на межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах, которые в основном проходят по земляным руслам.Абдрахман Жумашев
Проблемы, по словам специалистов, возникают и при распределении воды на местах. Госагентство водных ресурсов доставляет ее до поливных каналов, распределение между фермерами — задача Ассоциаций водопользователей. Это частные объединения фермеров и фермерских хозяйств. В Чуйской области их больше ста.
Есть факты, когда отдельные ассоциации несправедливо распределяют воду либо вовсе ломают водоразделы и забирают ее силой, оставляя ни с чем тех, кто находится ниже по течению.
«Сельские управы по закону не могут вмешиваться в этот процесс и контролировать его. Равно как и мы. Но нам приходится выезжать на места и решать эти конфликты», — говорит сопровождающий журналистов глава госагентства Алмазбек Сокеев.
Нижне-Ала-Арчинское водохранилищеЗа год из-за маловодья в одном из крупнейших водохранилищ Чуйской области воды стало меньше на треть. За зиму в нем накопилось 52 миллиона кубометров воды. По словам начальника наливного участка Самара Уметалиева, на сегодняшний день в запасах осталось 27,7 миллиона кубометров.
Наших запасов при нынешнем положении дел должно хватить на месяц, максимум на 40 дней. Мы ведем разъяснительную работу среди фермеров, чтобы они бережно относились к воде.Самар Уметалиев
По мнению замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлана Шерипова, проблема еще и в том, что построенная в советское время система водоснабжения области была рассчитана на советское сельское хозяйство. Собственную систему, рассчитанную на рыночную экономику, независимый Кыргызстан так и не построил.
«Пропускная способность водозаборов и каналов была рассчитана, исходя из сельскохозяйственных культур, которые сеялись в колхозах. В основном это были зерновые культуры, которые не требовали частого полива. Сегодня же частники выращивают на полях кукурузу, плодово-ягодные, бахчевые и другие более влагоемкие культуры, постоянно требующие воды. Это значительно увеличивает расход», — объяснил журналистам Шерипов.
Чиновник признает, что диктовать свои условия частным фермерским хозяйствам государство не может. Система госзаказа, которая практикуется в России и Казахстане, республике не по карману — нет денег в бюджете.
«Мы рассматриваем несколько вариантов, чтобы вызвать заинтересованность у частников для выращивания определенных культур. Первый — это послабления при получении ими кредитов. Второй — выдача в лизинг систем капельного орошения, которые могли бы помочь в экономии воды», — говорит замминистра.
Иссык-Атинский БДРРасположенный в одном из самых живописных ущелий Иссык-Атинский бассейн декадного регулирования тоже пуст. Три миллиона кубических метров воды, накопленные в нем за зиму, разошлись за два месяца. Запасов нет. Объект сейчас работает по принципу прямотока.
Проблема в том, что в горах температура не поднимается выше 20 градусов, и ледники не тают.
Достаточной подпитки нет. Люди из сел на взводе. Часто приходят и требуют перекрыть воду для одного села и пустить больше в другое. Мы объясняем, что сделать этого не можем. Говорят: «Тогда дайте нам всем больше воды». Но где мы ее возьмем?» — говорит начальник участка Жениш Ажыгулов.
Он признался, что весь коллектив участка последний месяц работает практически круглые сутки. Поступающую из реки воду они бережно делят между селами и надеются, что в ближайшее время в горах станет жарче.
Водозабор «Кегеты»Головное водозаборное сооружение реки Кегеты — еще один водный объект, расположенный в живописном месте. Он выдает от 1 до 1,2 кубометра воды в секунду, хотя должен в среднем выдавать от четырех до шести. В паводки этот показатель доходил и до 20 кубов.
«Вы увидели лишь малую часть наших объектов. Помимо водозаборов и водохранилищ, есть насосные и распределительные станции, каналы, спецтехника и многое другое.
Для содержания объектов требуется около 5 миллиардов сомов в год. А получаем мы на эти цели из бюджета 1 миллиард.
Для того чтобы система водоснабжения работала как надо, нужны и ежегодные ремонтные работы, которые оцениваются в 296 миллионов сомов. С прошлого года, в связи с пандемией, эту сумму нам сократили на 130 миллионов. Не знаем теперь, куда какой тыйын направить», — говорит замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлан Шерипов.
Маловодье, по его словам, явление сезонное и цикличное. Если государство сегодня не сделает выводов из происходящего, то спустя время будет вынуждено вновь столкнуться с проблемой, социальные последствия которой сложно переоценить.
То, что нужно сделать
Несмотря на очевидные финансовые сложности, Госагентство водных ресурсов продолжает разработку и реализацию долгосрочных программ.
Так, планируется строительство двух каскадов из бассейнов декадного регулирования на реке Ак-Суу по пять миллионов кубометров каждый. Строительство бассейнов на реке Аспара объемом до 10 миллионов кубометров, на реке Сокулук — объемом два миллиона кубометров и на реке Шамши — на 20 миллионов кубометров.
Обсуждается необходимость строительства Бурулдайского водохранилища и Обводного Чуйского канала-2 в Кеминском районе.
Из первостепенных задач, которые госагенство и министерство могут решить в ближайшее время с помощью привлечения доноров — бурение новых и восстановление законсервированных скважин на территории Чуйской области. Всего запланировано около ста таких источников воды.
По словам специалистов, все эти меры в совокупности позволят в будущем избегать кризиса в периоды маловодья и засухи, которые в Кыргызстане обязательно повторятся.