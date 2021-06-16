Пустые водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской области

Это лето выдалось засушливым для всего Кыргызстана. Однако больше всего последствия маловодья ощущаются в Чуйской области, фермеры которой готовы пойти на самые крайние меры, лишь бы на их полях вновь появилась вода.

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Министерство сельского хозяйства показало журналистам, в каком состоянии сегодня находятся основные питающие область водозаборы, водохранилища и реки. Рассказали в ведомстве и о мерах, которые они намерены принять, чтобы исправить ситуацию.

Аламединский отстойник

Это замысловатое сооружение, которое на окраине Бишкека могут увидеть те, кто направляется в Аламединское ущелье, на самом деле не водохранилище, и даже не водозабор. Главная задача Аламединского отстойника — очищать от ила и глины воду, поступающую из одноименной реки, прежде чем она попадет на поля и в ирригационную систему столицы.

Даже невооруженным глазом видно, что уровень воды здесь значительно ниже обычного. По словам директора Госагенства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбека Сокеева,в предыдущие годы показатель притока воды составлял от семи до восьми кубических метров в секунду. Сегодня этот показатель не превышает и 2,5 кубометра.

Гидроучасток «Ала-Арча»

Водозабор в предгорьях — основная артерия, питающая немалую часть сельскохозяйственных угодий Чуйской области — Аламединский и Сокулукский районы.

На сегодняшний день воды в водозабор поступает в три раза меньше нормы.

Для орошения 10 тысяч гектаров земли в гидроучасток ежесекундно должны поступать порядка 10 кубических метров воды.

Начальник участка Абдрахман Жумашев признает, что в последний раз с такой засухой они сталкивались в начале 1970-х.

Нехватка ощущается в том числе из-за потерь воды на фильтрацию в руслах рек, на межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах, которые в основном проходят по земляным руслам. Абдрахман Жумашев

Ситуация осложняется не только недостатком талой ледниковой воды, но и большими потерями, которые в условиях сложившегося дефицита стали особенно ощутимы.

Проблемы, по словам специалистов, возникают и при распределении воды на местах. Госагентство водных ресурсов доставляет ее до поливных каналов, распределение между фермерами — задача Ассоциаций водопользователей. Это частные объединения фермеров и фермерских хозяйств. В Чуйской области их больше ста.

Есть факты, когда отдельные ассоциации несправедливо распределяют воду либо вовсе ломают водоразделы и забирают ее силой, оставляя ни с чем тех, кто находится ниже по течению.

«Сельские управы по закону не могут вмешиваться в этот процесс и контролировать его. Равно как и мы. Но нам приходится выезжать на места и решать эти конфликты», — говорит сопровождающий журналистов глава госагентства Алмазбек Сокеев.

Нижне-Ала-Арчинское водохранилище

За год из-за маловодья в одном из крупнейших водохранилищ Чуйской области воды стало меньше на треть. За зиму в нем накопилось 52 миллиона кубометров воды. По словам начальника наливного участка Самара Уметалиева, на сегодняшний день в запасах осталось 27,7 миллиона кубометров.

Наших запасов при нынешнем положении дел должно хватить на месяц, максимум на 40 дней. Мы ведем разъяснительную работу среди фермеров, чтобы они бережно относились к воде. Самар Уметалиев

Вода поступает сюда из Орто-Токойского водохранилища через реки, русла которых сегодня пустуют. Запасы стараются беречь, выдавая фермерам воду только по заявкам.

По мнению замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлана Шерипова, проблема еще и в том, что построенная в советское время система водоснабжения области была рассчитана на советское сельское хозяйство. Собственную систему, рассчитанную на рыночную экономику, независимый Кыргызстан так и не построил.

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«Пропускная способность водозаборов и каналов была рассчитана, исходя из сельскохозяйственных культур, которые сеялись в колхозах. В основном это были зерновые культуры, которые не требовали частого полива. Сегодня же частники выращивают на полях кукурузу, плодово-ягодные, бахчевые и другие более влагоемкие культуры, постоянно требующие воды. Это значительно увеличивает расход», — объяснил журналистам Шерипов.

Фото 24.kg. Фермер, выращивающий малину на одном из полей Чуйской области

Чиновник признает, что диктовать свои условия частным фермерским хозяйствам государство не может. Система госзаказа, которая практикуется в России и Казахстане, республике не по карману — нет денег в бюджете.

«Мы рассматриваем несколько вариантов, чтобы вызвать заинтересованность у частников для выращивания определенных культур. Первый — это послабления при получении ими кредитов. Второй — выдача в лизинг систем капельного орошения, которые могли бы помочь в экономии воды», — говорит замминистра.

Иссык-Атинский БДР

Расположенный в одном из самых живописных ущелий Иссык-Атинский бассейн декадного регулирования тоже пуст. Три миллиона кубических метров воды, накопленные в нем за зиму, разошлись за два месяца. Запасов нет. Объект сейчас работает по принципу прямотока.

Проблема в том, что в горах температура не поднимается выше 20 градусов, и ледники не тают.

«Мы питаем три крупные сельские управы — Сын-Таш, Нурманбет и Юрьевку. Воды в запасе, как вы видите, нет.

Достаточной подпитки нет. Люди из сел на взводе. Часто приходят и требуют перекрыть воду для одного села и пустить больше в другое. Мы объясняем, что сделать этого не можем. Говорят: «Тогда дайте нам всем больше воды». Но где мы ее возьмем?» — говорит начальник участка Жениш Ажыгулов.

Он признался, что весь коллектив участка последний месяц работает практически круглые сутки. Поступающую из реки воду они бережно делят между селами и надеются, что в ближайшее время в горах станет жарче.

Водозабор «Кегеты»

Головное водозаборное сооружение реки Кегеты — еще один водный объект, расположенный в живописном месте. Он выдает от 1 до 1,2 кубометра воды в секунду, хотя должен в среднем выдавать от четырех до шести. В паводки этот показатель доходил и до 20 кубов.

У нынешнего маловодья есть еще одна, системная проблема — колоссальная нехватка средств не только на развитие отрасли, но даже на нормальное ее поддержание.

«Вы увидели лишь малую часть наших объектов. Помимо водозаборов и водохранилищ, есть насосные и распределительные станции, каналы, спецтехника и многое другое.

Для содержания объектов требуется около 5 миллиардов сомов в год. А получаем мы на эти цели из бюджета 1 миллиард.

Для того чтобы система водоснабжения работала как надо, нужны и ежегодные ремонтные работы, которые оцениваются в 296 миллионов сомов. С прошлого года, в связи с пандемией, эту сумму нам сократили на 130 миллионов. Не знаем теперь, куда какой тыйын направить», — говорит замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлан Шерипов.

Фото 24.kg. Трактор, которым прежде очищали дно Аламединского отстойника

Маловодье, по его словам, явление сезонное и цикличное. Если государство сегодня не сделает выводов из происходящего, то спустя время будет вынуждено вновь столкнуться с проблемой, социальные последствия которой сложно переоценить.

То, что нужно сделать

Несмотря на очевидные финансовые сложности, Госагентство водных ресурсов продолжает разработку и реализацию долгосрочных программ.

Так, планируется строительство двух каскадов из бассейнов декадного регулирования на реке Ак-Суу по пять миллионов кубометров каждый. Строительство бассейнов на реке Аспара объемом до 10 миллионов кубометров, на реке Сокулук — объемом два миллиона кубометров и на реке Шамши — на 20 миллионов кубометров.

Фото 24.kg. Водозабор «Кегеты».

Обсуждается необходимость строительства Бурулдайского водохранилища и Обводного Чуйского канала-2 в Кеминском районе.

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Из первостепенных задач, которые госагенство и министерство могут решить в ближайшее время с помощью привлечения доноров — бурение новых и восстановление законсервированных скважин на территории Чуйской области. Всего запланировано около ста таких источников воды.

По словам специалистов, все эти меры в совокупности позволят в будущем избегать кризиса в периоды маловодья и засухи, которые в Кыргызстане обязательно повторятся.