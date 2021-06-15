11:38
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество

Водохранилища Кыргызстана покрывают меньше четверти орошаемых земель

Водохранилища Кыргызстана покрывают только 23 процента орошаемых земель. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлан Шерипов.

По его словам, с октября 2020 по март 2021 года суммарное накопление осадков в Чуйской области было меньше ежегодного показателя на 30-70 процентов.

«Река Аламедин наполнилась только на 84 процента от нормы, Ала-Арча — на 81 процент, Кегеты — 75 процентов, Ак-Суу — 83 процента, Чон-Кемин — 62. По уточненному прогнозу на июнь уже были более низкие показатели. Имеющиеся в системе водного хозяйства водохранилища были заполнены на 100 процентов к 10 апреля. Однако необходимо отметить, что только 23 процента орошаемых земель в республике поливаются из водохранилищ, остальные площади орошаются водой из горных источников», — уточнил Нурлан Шерипов.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197683/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка поливной воды. К митингующим вышли чиновники, но проблему не решили
Нехватка поливной воды в Кыргызстане. Еще две недели, и будет поздно
Нехватка поливной воды. 300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства
Нехватка поливной воды. Жители Чуйской области готовы ехать к «Белому дому»
В Минсельхозе назвали причину нехватки поливной воды и пути решения проблемы
Фермеры пожаловались на критическую нехватку поливной воды
В Бишкеке на улице Анкара засыхают деревья и газоны
На бульваре Эркиндик в Бишкеке вода бежит по брусчатке, а газоны сохнут
Нехватка поливной воды в Чуйской области. Нужно принимать срочные меры
Поля засыхают без воды. В Бишкеке митингуют фермеры Чуйской области
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
11:36
COVID-19 в мире. Заразились более 176,5 миллиона, умерли более 3,8 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 176,5 миллиона, умерл...
11:17
Водохранилища Кыргызстана покрывают меньше четверти орошаемых земель
11:15
Centerra заявляет о захвате рудника «Кумтор», основанном на ложных утверждениях
11:09
В КР коронавирусом болеет 5 тысяч 132 человека, 663 — в тяжелом состоянии
11:07
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 14 медработников