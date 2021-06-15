Водохранилища Кыргызстана покрывают меньше четверти орошаемых земель

Водохранилища Кыргызстана покрывают только 23 процента орошаемых земель. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлан Шерипов.

По его словам, с октября 2020 по март 2021 года суммарное накопление осадков в Чуйской области было меньше ежегодного показателя на 30-70 процентов.

«Река Аламедин наполнилась только на 84 процента от нормы, Ала-Арча — на 81 процент, Кегеты — 75 процентов, Ак-Суу — 83 процента, Чон-Кемин — 62. По уточненному прогнозу на июнь уже были более низкие показатели. Имеющиеся в системе водного хозяйства водохранилища были заполнены на 100 процентов к 10 апреля. Однако необходимо отметить, что только 23 процента орошаемых земель в республике поливаются из водохранилищ, остальные площади орошаются водой из горных источников», — уточнил Нурлан Шерипов.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.