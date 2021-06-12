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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Оше вводят ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Оше до 1 июля приостановлено проведение всех культурно-массовых мероприятий (концертные программы, календарные мероприятия, массовые спортивные состязания). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, также введен ряд ограничений:

  • заполняемость общественного транспорта не должна превышать более чем 60-70 процентов, должен осуществляться контроль за соблюдением масочного режима со стороны пассажиров;
  • при входе в общественный транспорт должны быть установлены санитайзеры;
  • соблюдение необходимой дистанции в общественном транспорте;
  • приветствуется использование системы бесконтактных платежей (через терминалы);
  • в течение не менее трех раз должны производиться мойка и санитарная обработка салона;
  • после каждого рейса необходимо производить санитарную обработку ручек дверей, сидений и поручней;
  • обязательное наличие патента у водителей маршрутных микроавтобусов.

Кроме того, будут усилены рейдовые мероприятия в общественных местах города.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией дополнительно организованы три мобильные группы.

На всех рынках города раз в неделю будет проводиться санитарный день, в ходе которого соответствующие службы проведут санитарную обработку территорий.

В ресторанах, тойкана заполняемость помещения не должна превышать 50 процентов от общего количества мест, необходимо строгое соблюдение норм санитарного дистанцирования.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с 1 июля могут быть введены ограничения на проведение в ресторанах и кафе свадеб и праздничных мероприятий.

Весь процесс обучения в учреждениях образования будет проводиться в онлайн-формате. В настоящее время на базе школ № 52 и 18 открыты дневные стационары по амбулаторному лечению пациентов.

При необходимости будут открыты дополнительные дневные и круглосуточные стационары.

В мечетях города будет усилена разъяснительная работа на предмет необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов, в частности, в период пятничного намаза.

Для медработников организованы обсервации на базе Ошского колледжа Исламского университета Кыргызстана и медресе «Умму Мухаммед».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197421/
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