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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане циркулирует четыре вида штаммов COVID-19

В Кыргызстане выявили британский штамм коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, идет мутированная форма ковида. «Мы еженедельно отправляем анализы в Россию, 50 процентов подтверждается, то есть, если отправляем 20 анализов, то 10 из них — новая форма. Она более агрессивна и тяжелее протекает, осложнений больше. Летальность высокая», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Те, кто болел коронавирусом в прошлом году, сейчас болеют повторно.

Алымкадыр Бейшеналиев

Он добавил, что у новой формы контагиозность выше в 2,5-3 раза. «Идет ежедневно рост больных. Наши больницы готовы принять пациентов, лекарствами обеспечены. Ответственность на себя беру», — подчеркнул чиновник, добавив, что карантин вводить не будут.

В пресс-службе ведомства добавили, что в Кыргызстане циркулирует четыре вида штаммов COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191098/
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