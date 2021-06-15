Бьют, матерят, угрожают. Как защитить врачей

Каждый случай нападения на медработников вызывает волну общественного негодования. Виновных обещают наказать по заслугам, но чаще все спускают на тормозах. И так до следующего раза.
После принятия новой Конституции начали менять законодательство в области здравоохранения. Поможет ли это защитить людей в белых халатах, которые спасают чужие жизни, нередко рискуя своей?
Причин грубости несколькоРеспубликанская клиническая инфекционная больница (РКИБ) всегда переполнена, поэтому недовольства среди больных и их сопровождающих — там не редкость.
«Бывает, что приводят на лечение одного ребенка и требуют госпитализировать всех остальных детей. Всей семьей хотят обследоваться, хотя показаний нет. Мы отказываем, они начинают кричать, писать, жаловаться. Но у нас не пансион», — рассказывал главврач РКИБ Гулжигит Аалиев до пандемии.
Сейчас здесь принимают только больных коронавирусом.
Причин такого грубого отношения несколько, и одна из них — алкогольное опьянение.
«Возможно, человек уже потерял одного родственника и не хочет повторения ситуации, поэтому позволяет грубость. Наши врачи стараются соблюдать элементарные правила, этику. Но в любом случае остаются виноватыми», — посетовал Гулжигит Аалиев, признав, что недочеты иногда есть и со стороны работников здравоохранения.
Он подчеркнул, что медики, исполняющие свои профессиональные обязанности, сегодня не защищены. «Мы обращались в милицию, сотрудники приходили, брали объяснительные, на этом все заканчивалось. Не видел, чтобы виновные получали какие-то наказания. Они должны отвечать за свои слова и поступки», — считает главврач инфекционки.
Заявления без ответовС ним согласен главврач Национального госпиталя Токтобай Маанаев. «Медики не защищены от грубости и нападений. Закон «О статусе медработника» надо дополнить. Почему за то, что мы оказываем помощь, нас ругают и обвиняют? При этом никаких мер не принимается. Доктора говорят, что они без вины виноватые. Все-таки статус медработника надо пересмотреть», — настаивает он.
В апреле 2021 года избили врача Нацгоспиталя Болота Таирова. По его словам, примерно в 8.30 в приемное отделение неврологии пришел молодой человек и попросил осмотреть больного в машине.
«Выйдя на улицу и не найдя ни пациента, ни машины, я вернулся на прием. Через 5-7 минут, пинком сломав входную дверь, заявляется вышеуказанный молодой человек. Выйдя, вижу пациента на каталке. Подхожу к нему, чтобы осмотреть и оценить тяжесть состояния, и получаю удар по голове справа. Тот молодой человек, неадекватно ругающийся и препятствующий осмотру пациента, пытался еще раз ударить. Только после того, как его оттащили, начал смотреть пациента и оказывать соответствующую помощь», — написал медик в соцсетях.
«До каких пор врачей будут избивать во время исполнения своих обязанностей?» — возмутился Болот Таиров.
Заявление в милицию он написал, ведется следствие.
«Как только звучит какое-то оскорбление или совершается нападение в наш адрес, я сразу пишу заявление в правоохранительные органы. В отношении Таирова до сих пор ничего не решено. Хотя почти два месяца прошло, — посетовал Токтобай Маанаев. — Однажды милиционеры напали на нашего невропатолога. «Корочки» свои показывали. Тогда я тоже обратился в Первомайский РОВД. Пришли, взяли объяснительные, проводили расследование, а результата, чем все закончилось, тоже нет. Письма официальные писал и начальнику ГУВД, ответов до сих пор нет».
В некоторых экстренных отделениях Нацгоспиталя, куда поступают пациенты после ДТП или драк, в состоянии алкогольного опьянения, дежурят сотрудники милиции. «Дежурантов можно было бы обеспечить нагрудными видеорегистраторами, как у сотрудников ГАИ, чтобы они могли фиксировать отдельные случаи», — предложил одну из мер Болот Таиров.
Без поправок никакВ связи с изменением Конституции будет меняться и законодательство в области здравоохранения. Поправок очень много. В области здравоохранения, соцразвития и Соцфонда меняется около 20 законов. В том числе будет рассматриваться и закон о статусе медработника.
Будучи депутатом парламента, Аида Исмаилова инициировала поправки в Кодекс о проступках, касающиеся насилия в отношении врачей и учителей. Предлагалось ужесточить наказание именно в отношении тех, кто оскорбил или избил медика, педагога или соцработника при исполнении ими своих служебных обязанностей.
«Предлагалось приравнять медиков к сотрудникам правоохранительных органов. Но МВД внесло свои возражения. Мол, наказание за хулиганство и так есть, и распространяется оно на всех граждан КР, лишние поправки не нужно вносить. На этом вопрос был закрыт», — отметили в юротделе Минздрава.
Председатель профсоюза медработников, юрист Нуралы Айдаров с позицией МВД не согласен. «Если сотруднику милиции кто-то нагрубит или оторвет пуговицу, то будет нести уголовную ответственность. Люди в белых халатах также служат народу, борются за жизнь человека. При этом они могут отстаивать свои права только в гражданском порядке. А это долгий процесс, и нет гарантии, что человек получит справедливое наказание за содеянное. Даже за хулиганство через несколько часов отпускают. Вот и получается, что любой посетитель больницы может позволить себе поругать, накричать на врача. Это, к сожалению, нормальное сегодня явление», — поделился он своим мнением с 24.kg.
Только уголовное наказание, считает он, может заставить граждан держать себя в руках и соблюдать субординацию.
Медиков должны приравнять к сотрудникам правоохранительных органов. Тогда к ним появится уважение.Нуралы Айдаров
«Во время исполнения профессиональных обязанностей медработники абсолютно не защищены. Многие пациенты или их сопровождающие на нервной почве могут допустить не только оскорбления в адрес врачей и медсестер, но даже рукоприкладство. При этом в Законе «О статусе медработника» мы не видим никаких прав, которые бы давали привилегии работникам здравоохранения. Кроме того, необходимо доработать статьи Уголовного кодекса. К примеру, статья 160 предусматривает наказание за разглашение врачебной тайны. Но не прописаны процедуры, в каких случаях диагноз должен быть неразглашен», — говорит он.
Воспитывать людей тоже нужноСотрудники столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) тоже часто становятся жертвами нападений.
Зачастую все заканчивается примирением сторон. «Если брать нападение на медиков в мирное время, то это совершают чаще люди в состоянии алкогольного опьянения. Позже они приходят просить прощения, а медработники — люди великодушные. Сказывается и менталитет, подключаются родственники, знакомые, упрашивают, и дело закрывается», — пояснил Егор Борисов.
В какой-то мере такое примирение равнозначно давлению. Но и участвовать в судебных тяжбах у людей в белых халатах не всегда хватает сил и времени.