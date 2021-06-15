Бьют, матерят, угрожают. Как защитить врачей

Каждый случай нападения на медработников вызывает волну общественного негодования. Виновных обещают наказать по заслугам, но чаще все спускают на тормозах. И так до следующего раза.

После принятия новой Конституции начали менять законодательство в области здравоохранения. Поможет ли это защитить людей в белых халатах, которые спасают чужие жизни, нередко рискуя своей?

Причин грубости несколько

Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) всегда переполнена, поэтому недовольства среди больных и их сопровождающих — там не редкость.

«Бывает, что приводят на лечение одного ребенка и требуют госпитализировать всех остальных детей. Всей семьей хотят обследоваться, хотя показаний нет. Мы отказываем, они начинают кричать, писать, жаловаться. Но у нас не пансион», — рассказывал главврач РКИБ Гулжигит Аалиев до пандемии.

Сейчас здесь принимают только больных коронавирусом.

Случаев нападок на медработников, по его словам, стало меньше. Однако их по-прежнему могут обматерить, толкнуть, обругать сопровождающие пациентов. Самим больным обычно не до этого.

Причин такого грубого отношения несколько, и одна из них — алкогольное опьянение.

«Возможно, человек уже потерял одного родственника и не хочет повторения ситуации, поэтому позволяет грубость. Наши врачи стараются соблюдать элементарные правила, этику. Но в любом случае остаются виноватыми», — посетовал Гулжигит Аалиев, признав, что недочеты иногда есть и со стороны работников здравоохранения.

Он подчеркнул, что медики, исполняющие свои профессиональные обязанности, сегодня не защищены. «Мы обращались в милицию, сотрудники приходили, брали объяснительные, на этом все заканчивалось. Не видел, чтобы виновные получали какие-то наказания. Они должны отвечать за свои слова и поступки», — считает главврач инфекционки.

Заявления без ответов

При этом все должно быть по справедливости, признает он: «Если медик сам виноват, и вместо того, чтобы помочь больному, он занимался чем-то другим, его тоже надо наказать».

С ним согласен главврач Национального госпиталя Токтобай Маанаев. «Медики не защищены от грубости и нападений. Закон «О статусе медработника» надо дополнить. Почему за то, что мы оказываем помощь, нас ругают и обвиняют? При этом никаких мер не принимается. Доктора говорят, что они без вины виноватые. Все-таки статус медработника надо пересмотреть», — настаивает он.

В апреле 2021 года избили врача Нацгоспиталя Болота Таирова. По его словам, примерно в 8.30 в приемное отделение неврологии пришел молодой человек и попросил осмотреть больного в машине.

«Выйдя на улицу и не найдя ни пациента, ни машины, я вернулся на прием. Через 5-7 минут, пинком сломав входную дверь, заявляется вышеуказанный молодой человек. Выйдя, вижу пациента на каталке. Подхожу к нему, чтобы осмотреть и оценить тяжесть состояния, и получаю удар по голове справа. Тот молодой человек, неадекватно ругающийся и препятствующий осмотру пациента, пытался еще раз ударить. Только после того, как его оттащили, начал смотреть пациента и оказывать соответствующую помощь», — написал медик в соцсетях.

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«До каких пор врачей будут избивать во время исполнения своих обязанностей?» — возмутился Болот Таиров.

Заявление в милицию он написал, ведется следствие.

«Как только звучит какое-то оскорбление или совершается нападение в наш адрес, я сразу пишу заявление в правоохранительные органы. В отношении Таирова до сих пор ничего не решено. Хотя почти два месяца прошло, — посетовал Токтобай Маанаев. — Однажды милиционеры напали на нашего невропатолога. «Корочки» свои показывали. Тогда я тоже обратился в Первомайский РОВД. Пришли, взяли объяснительные, проводили расследование, а результата, чем все закончилось, тоже нет. Письма официальные писал и начальнику ГУВД, ответов до сих пор нет».

В некоторых экстренных отделениях Нацгоспиталя, куда поступают пациенты после ДТП или драк, в состоянии алкогольного опьянения, дежурят сотрудники милиции. «Дежурантов можно было бы обеспечить нагрудными видеорегистраторами, как у сотрудников ГАИ, чтобы они могли фиксировать отдельные случаи», — предложил одну из мер Болот Таиров.

Без поправок никак

В связи с изменением Конституции будет меняться и законодательство в области здравоохранения. Поправок очень много. В области здравоохранения, соцразвития и Соцфонда меняется около 20 законов. В том числе будет рассматриваться и закон о статусе медработника.

Будучи депутатом парламента, Аида Исмаилова инициировала поправки в Кодекс о проступках, касающиеся насилия в отношении врачей и учителей. Предлагалось ужесточить наказание именно в отношении тех, кто оскорбил или избил медика, педагога или соцработника при исполнении ими своих служебных обязанностей.

В частности, планировалось повысить штраф до 80 тысяч сомов и срок лишения свободы до года. В случае нарушения режима пациента могли оштрафовать или досрочно выписать из стационара.

«Предлагалось приравнять медиков к сотрудникам правоохранительных органов. Но МВД внесло свои возражения. Мол, наказание за хулиганство и так есть, и распространяется оно на всех граждан КР, лишние поправки не нужно вносить. На этом вопрос был закрыт», — отметили в юротделе Минздрава.

Председатель профсоюза медработников, юрист Нуралы Айдаров с позицией МВД не согласен. «Если сотруднику милиции кто-то нагрубит или оторвет пуговицу, то будет нести уголовную ответственность. Люди в белых халатах также служат народу, борются за жизнь человека. При этом они могут отстаивать свои права только в гражданском порядке. А это долгий процесс, и нет гарантии, что человек получит справедливое наказание за содеянное. Даже за хулиганство через несколько часов отпускают. Вот и получается, что любой посетитель больницы может позволить себе поругать, накричать на врача. Это, к сожалению, нормальное сегодня явление», — поделился он своим мнением с 24.kg.

Только уголовное наказание, считает он, может заставить граждан держать себя в руках и соблюдать субординацию.

Медиков должны приравнять к сотрудникам правоохранительных органов. Тогда к ним появится уважение. Нуралы Айдаров

«Во время исполнения профессиональных обязанностей медработники абсолютно не защищены. Многие пациенты или их сопровождающие на нервной почве могут допустить не только оскорбления в адрес врачей и медсестер, но даже рукоприкладство. При этом в Законе «О статусе медработника» мы не видим никаких прав, которые бы давали привилегии работникам здравоохранения. Кроме того, необходимо доработать статьи Уголовного кодекса. К примеру, статья 160 предусматривает наказание за разглашение врачебной тайны. Но не прописаны процедуры, в каких случаях диагноз должен быть неразглашен», — говорит он.

Воспитывать людей тоже нужно

В один год зафиксировали 18 случаев избиения бригад скорой помощи, напомнил замдиректора ЦЭМ Егор Борисов. Однако ни один из них не доведен до суда.

Сотрудники столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) тоже часто становятся жертвами нападений.

Зачастую все заканчивается примирением сторон. «Если брать нападение на медиков в мирное время, то это совершают чаще люди в состоянии алкогольного опьянения. Позже они приходят просить прощения, а медработники — люди великодушные. Сказывается и менталитет, подключаются родственники, знакомые, упрашивают, и дело закрывается», — пояснил Егор Борисов.

В какой-то мере такое примирение равнозначно давлению. Но и участвовать в судебных тяжбах у людей в белых халатах не всегда хватает сил и времени.

«Несколько лет назад поднимался вопрос, чтобы приравнять медработников к представителям органов правопорядка. К сожалению, этот законопроект не прошел. Вопрос до сих пор открыт. Де-юре, конечно, мы защищены законом, точно так же, как и любой гражданин КР. В случае нападения можем обратиться в органы и написать заявление. Но все эти случаи в основном рассматриваются по статье «Хулиганство». Кроме законодательных изменений, на наш взгляд, нужно и менять психологию общества. Люди должны знать: нельзя нападать на врача, пожарного, учителя и любого другого человека. Это ненормально, что многие проблемы пытаются решить методом силы, кулаками. Спорные вопросы нужно решать диалогом», — призвал Егор Борисов.