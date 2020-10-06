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Беспорядки в Бишкеке. Молодого медика избили до полусмерти

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что два сотрудника с черепно-мозговыми травмами госпитализированы.

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По его словам, митингующие очень агрессивно относятся к медикам, избивают врачей и громят машины.

«Избили молоденькую девочку до полусмерти. Еще одного молодого фельдшера ударили. Наши машины разграбили. Еще три месяца назад эти люди умоляли о помощи, называли нас героями, мы спасали жизни, а сегодня нас бьют, калечат только потому, что кто-то сделал вброс, что мы развозим боеприпасы. И, главное, все в это поверили и стали на медиков нападать», — заявил Искендер Шаяхметов и добавил, что такого безобразного отношения к врачам он никогда не видел.

Какие это провокаторы? Что, все бегающие по городу — провокаторы? Бред! Неужели власть стоит крови медиков?

Искендер Шаяхметов

Напомним, что митингующие повредили еще шесть машин скорой помощи, одному фельдшеру разбили голову камнем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167734/
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