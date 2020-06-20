В Бишкеке в онлайн-режиме пройдет акция «Свеча Памяти»

Ежегодная акция «Свеча Памяти» в Бишкеке пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщили организаторы — фонд «Ветераны 365».

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Фонд ежегодно проводит акцию на площади Победы в Бишкеке. Но в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса, ограничением на массовые мероприятия волонтеры зажгут свечи у себя дома 21 июня в 22.00, во дворах и квартирах. Они приглашают всех желающих присоединиться к акции и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Фотографии можно выложить на страницах в социальных сетях с хештегами: #свечапамятиКыргызстан2020#вечнаяпамять#успейсказатьспасибо#ветераны365