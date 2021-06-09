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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Европейские саженцы не выдержали бишкекской зимы

Европейские платаны плохо перенесли зиму в Бишкеке. Об этом 24.kg рассказала замдиректора МП «Бишкекзеленхоз» Айгуль Наватова.

По ее словам, поставщик давал гарантию на три года. «Мы просим заменить растения либо возместить ущерб. Пока вопрос не решен. У нас резко континентальный климат, в октябре прошлого года сильно похолодало, а в растениях еще сок был. Ударил мороз, и ствол дал трещину. Испорчено довольно много платанов, в основном по Южной магистрали. Думали сначала, из-за полива, но вызвали специалистов из Академии наук, все изучили, разобрались. Это произошло из-за того, что саженцы не были адаптированы», — сказала Айгуль Наватова.

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Она добавила, что какая-то часть растений выжила и дала снизу побеги. Однако это уже неполноценное дерево. «Поставщики предложили привозить нам сеянцы, чтобы мы в питомниках доращивали и потом уже высаживали, но это тоже не вариант. Лучше самим собирать семена и выращивать», — отметила замдиректора.

Бишкекзеленхоз намерен определить дальнейшую стратегию озеленения города. «Определим виды саженцев, которые нужно выращивать. Неважно, будут они выращены у нас или в частных питомниках, главное — чтобы по стандартам и были пригодны для нашего климата», — подчеркнула Айгуль Наватова.

Несколько лет назад тогда еще «Зеленстрой» закупил крупномерные европейские саженцы. Общественность возмутилась их дороговизной. Возбуждали уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196946/
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