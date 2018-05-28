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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (68)

Саженцы за 9 тысяч сомов. ГКНБ с подробностями об уголовном расследовании

В ГКНБ пояснили возбуждение уголовного дела по факту закупки саженцев по 9 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено 25 апреля по факту закупки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП «Бишкекзеленхоз» по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР» УК КР.

Установлено, что 23 октября 2017 года заключен договор с ОсОО «Арт Грин» на поставку саженцев некоторых видов по цене 9 тысяч 90 сомов. По утвержденному плану бюджета на 2017 год утверждена сумма в 60 миллионов сомов на покупку крупномерных саженцев.

С ОсОО «Арт Грин» заключено четыре договора на 18 миллионов 615,9 тысячи сомов, с ОсОО «АГТ Азия» — два договора на 8 миллионов 9,8 тысячи сомов, с ОсОО «Зиар Строй» — шесть договоров на 14 миллионов 481 тысячу сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится аудит по факту приобретения крупномерных саженцев с закрытой корневой системой и обоснованности закупки.
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