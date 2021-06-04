Бишкек засыхает. Что делает «Зеленхоз» и как проходят опыты на дубах

Забастовка маршруток заставила многих передвигаться по столице пешком. Жарким летом занятие это в наших условиях не из приятных: пекло, убитые тротуары, отсутствие зеленых насаждений, а те редкие деревья, что еще остались, уже начали желтеть. Почему в арыках пусто, а дубы стоят рыжие, выясняла корреспондент 24.kg.

Непобедимый вредитель

Эпопея с дубами в Бишкеке длится уже больше десяти лет. Весной 2011-го массово увеличилась численность вредителей, с которыми многолетние растения не смогли справиться. Тогда богатую листву этих деревьев насекомые уничтожили буквально за несколько недель.

Это заставило руководителей служб и ведомств собраться за одним столом, чтобы выработать комплекс мер по спасению зеленых насаждений города и приграничных районов. Определить вид вредителя помогли ученые Польского института леса и Западно-Венгерского университета, им оказался дубовый минирующий пилильщик. После чего созданная рабочая группа предложила апробировать биопрепарат лепидоцид СК-М и установить феромоно-клеевые ловушки.

Особых результатов это не дало, биопрепарат со скандалом отменили, а ловушки в уменьшенном размере развешивают по городу и сегодня. Как видим, бесполезно.

Ежегодно в начале июня листва на дубах начинает массово засыхать.

По словам энтомолога, старшего научного сотрудника лаборатории экологии и защиты леса НАН КР Ивана Хегая, пилильщик зимует в земле, с потеплением, в конце апреля — начале мая, когда распускается листва на дубах, начинается его лёт. Постепенно он заселяет листву, съедает все внутри листа и уходит окукливаться снова под землю. В земле вредитель находится очень глубоко, поэтому перекапывать или обрабатывать землю смысла нет.

Лечение уколами

В апреле 2021 года дубам начали ставить «уколы». Лекарство вводят через специальную многоразовую иглу-автомат под кору дерева. Дальше лекарство распространяется через так называемые «сосуды» дерева, которые транспортируют питательные вещества, влагу и сам препарат по стволу.

Обработать удалось лишь часть зеленых насаждений.

«Препарат «Савой-2» хороший, его применяли еще в советское время. В Кыргызстане он не зарегистрирован, проводятся только исследования. Предоставлен нам Россией. Результаты пока неизвестны, опыт продолжается. В ближайшее время посмотрим, сработал препарат или нет. Если покажет себя хорошо, то будем думать, как его зарегистрировать, закупить и защитить все дубы», — отметил Иван Хегай.

Сколько лет может уйти на то, чтобы оздоровить городские дубы — однозначного ответа у специалистов на этот вопрос нет.

«Болеют деревья не из-за нападения пилильщика, — уверен энтомолог. — За ними нужен просто нормальный уход, потом они сами оправятся. Местные энтомофаги (естественные враги, пожиратели вредителя) уже появились, мы их находим, но пока в малом количестве. Там, где дубы менее повреждены, скорее всего, работают энтомофаги. Именно поэтому деревья нельзя обрабатывать сверху химией, иначе уничтожим полезных насекомых. А сам пилильщик так и останется, поскольку он обитает внутри листа».

Что подразумевает нормальный уход? Своевременный полив, внесение комплексных удобрений, компоста, средств, стимулирующих рост.

Об этом, кстати, еще пять лет назад говорила и кандидат биологических наук Татьяна Кострицына: «Нужно нормализовать полив и вносить удобрения. Листва хорошо формируется при внесении комплекса удобрений — азотных, калийных, фосфорных. «Зеленстрой» же этого никогда не делал».

Если бы за это время столичные агрономы прислушались к очевидным советам, ситуация сегодня могла бы быть совершенно иной. По факту же все очень печально. Деревья закатывают в бетон, варварски обрезают всю крону, практически не поливают. Даже если есть остатки арыков, воды в них сегодня нет. Повсеместно — кучи сухой, опавшей листвы, словно на дворе уже осень.

Воды на всех не хватает

400 литров

Директор МП «Бишкекзеленхоз» Урмат Дербишев только разводит руками: «В день в столицу должно поступать от 3,5 до 7 тысяч литров в секунду из трех источников, а поступает всего 300-из Аламедина. Из Ала-Арчи и Восточного БЧК не поступает ни литра. Были на приеме у губернатора Чуйской области, у директора Чуйского бассейнового управления водного хозяйства. Ледники не тают, вода не поступает».

«Но мы стараемся изо всех сил. Где есть скважины, поливаем поливочными системами, где можно — автополивом. В наличии только 13 машин, восемь из них из МП «Тазалык», пять — наших. Работаем круглые сутки. Верите, я всего два часа в сутки максимум сплю. Мы договорились с водным хозяйством, что они нам в полночь воду будут открывать и до пяти утра. За этот промежуток стараемся успеть».

Естественно, за короткий срок охватить всю столицу не успевают. Поэтому поливают преимущественно однолетние цветы и молодые саженцы, чтобы они не засохли.

«Такая ситуация наблюдается каждый год в июне, когда все поливают поля. Надеемся только на лучшее, договариваемся. Город не засохнет, а будет зеленеть. В июле», — оптимистично настроен Урмат Дербишев.

Дожить бы до зеленого Бишкека

А читатели тем временем бьют тревогу: карагачи желтеют, оставшиеся газоны сохнут, конский каштан тоже кто-то уничтожает.

Фото 24.kg. Мины моли на листьях каштана

«Это каштановая минирующая моль. Инвазивный вид, привозной. Откуда пришел, неизвестно. Он у нас довольно давно появился. Дает два поколения в год, зимует в листьях, — пояснил Иван Хегай, советуя вовремя убирать опавшие листья. — Моль образует мины на листьях, выедая внутри эпидермис, там же окукливается и остается. Когда листья опадают, оттуда вылетает бабочка, которая откладывает дальше яйца. Если убирать вовремя опавшую листву, то каштаны будут нормальные».

В целом, он считает, состояние зеленых насаждений в городе удовлетворительное. Были, мол, и похуже годы. Остается только надеяться, чтобы 2021-й не остался в истории худшим годом. Спасать с каждым разом все меньше.