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Общество

В столице начали лечить дубы от минирующего пилильщика

В столице начали лечить дубы от минирующего пилильщика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» совместно с одним из ведущих энтомологов Национальной академии наук КР Иваном Хегай начали проводить инъекцию дубов.

«Сначала препарат вводят через специальную многоразовую иглу-автомат под кору дерева. Дальше лекарство распространяется через так называемые сосуды дерева, которые транспортируют питательные вещества, влагу и сам препарат по стволу. Согласно специально разработанной таблице, доза препарата рассчитывается в зависимости от диаметра ствола. После вакцинации место инъекции замазывается специальной пастой, чтобы дерево быстрее оправилось от стресса», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что метод опрыскивания не подходит в лечении дубов, потому что минирующий пилильщик является скрытно живущим паразитом. Поэтому специалистами рассматривались варианты самого безвредного способа лечения дерева.

Инъекционный метод вакцинации деревьев применяется в Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189431/
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