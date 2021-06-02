16:14
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Милиционеры довозят до дома пожилых и женщин с детьми

В Бишкеке из-за ситуации с маршрутками сотрудники управления Патрульной службы милиции довозят горожан до дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, правоохранители помогают пожилым людям и женщинам с детьми.

«Сегодня основная часть водителей маршруток не вышла на линию, в связи с этим Патрульная милиция помогает простым пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома. На остановках столпотворение. Автобусы и троллейбусы переполнены. УПСМ призывает всех водителей, если вдруг у вас есть возможность и место в автомобиле, пожалуйста, возьмите пассажиров», — попросили в УПСМ.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196149/
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро
Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека предлагает горкенешу созвать сессию
Забастовка. Мэрия Бишкека не знает, выйдут сегодня на линии маршрутки или нет
Забастовка маршруточников. Мэрия сегодня направит проект постановления в БГК
Обещание не сдержали. Маршруточники не вышли на линии в Бишкеке
Забитые автобусы и троллейбусы. Как горожане добираются до работы сегодня
Мэрия Бишкека ожидает, что к 11 часам водители маршруток выйдут на линии
Забастовка маршруток. Службы такси взвинтили цены на проезд до 400 сомов
Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
В Бишкеке выявили 221 водителя с транзитными номерами, нарушившего ПДД
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
16:00
Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожа...
15:56
Дело «Кумтора». В отводе судьи по ходатайству юриста Омурбека Бабанова отказано
15:50
Совершенствование УК КР. Эксперт обеспокоен возможным давлением на чиновников
15:42
Забастовка маршруток. Милиционеры довозят до дома пожилых и женщин с детьми
15:33
Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев об уголовном преследовании бывших президентов