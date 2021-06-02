Забастовка маршруток. Милиционеры довозят до дома пожилых и женщин с детьми

В Бишкеке из-за ситуации с маршрутками сотрудники управления Патрульной службы милиции довозят горожан до дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, правоохранители помогают пожилым людям и женщинам с детьми.

«Сегодня основная часть водителей маршруток не вышла на линию, в связи с этим Патрульная милиция помогает простым пожилым людям и женщинам с детьми добраться до дома. На остановках столпотворение. Автобусы и троллейбусы переполнены. УПСМ призывает всех водителей, если вдруг у вас есть возможность и место в автомобиле, пожалуйста, возьмите пассажиров», — попросили в УПСМ.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.