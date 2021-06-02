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Общество

Забастовка. Мэрия Бишкека не знает, выйдут сегодня на линии маршрутки или нет

Мэрия Бишкека не знает, выйдут сегодня маршрутки на линии или нет. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

По его словам, это станет понятно после переговоров с фирмами-перевозчиками.

Для решения транспортного вопроса пока запущены дополнительные автобусы. Кроме того, мэрия обратилась к автовладельцам с просьбой поддержать горожан и довозить их.

Отвечая на вопрос 24.kg, будет ли муниципалитет принимать меры в отношении перевозчиков, чиновник сказал, что по каждой из компании решение будет приниматься отдельно. «Здесь надо скрупулезно подходить. Разные есть обстоятельства. С каждой компанией будем разговаривать и принимать по каждому решение», — сказал он.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196117/
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