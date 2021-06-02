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Общество

В июле в Бишкек поступят 350 автобусов на газе

В июле в Бишкек поступят 350 автобусов на газе. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков.

Он напомнил, что в мае был подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкека и компанией «Эко Пассажирские Перевозки».

«Проведены предконтрактные договоры, сейчас делегация в Узбекистане. Планировалось, что первая партия — 350 автобусов — поступит уже в июне, но произошла задержка с поставкой газовых комплектующих. Ожидаем в июле», — сказал Русланбек Акылбеков.

Он объяснил, что муниципалитет не приобретает эти автобусы, а предоставляет маршруты в аутсорсинг. «То есть мэрия затраты не несет, мы обязуемся предоставить им надлежащие условия, при этом льготы в этих автобусах будут, как и в муниципальных», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что всего компания планирует поставить 1 тысячу автобусов. Этого количества хватит, чтобы покрыть нужды города. Но муниципалитет, кроме того, хочет закупить автобусы по линии АБР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196112/
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