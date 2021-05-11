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Общество

В Бишкек доставят 350 автобусов на газе

В Бишкек доставят 350 автобусов на газе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкека и компанией «Эко Пассажирские Перевозки» подписали глава управления городского транспорта Эмиль Ункуев и директор компании Капар Усубаматов.

В нем указано, что «Эко Пассажирские Перевозки» обязуется в течение года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства на газомоторном топливе. Предполагается, что первая партия автобусов может выйти на маршрутные линии до 1 июля 2021 года.

В течение 2022-2023 годов компания планирует увеличить до 1 тысячи количество автобусов на газомоторном двигателе.

«Месяц назад в ходе встречи с узбекскими партнерами ООО «Самаркандский Автомобильный Завод» (SamAuto) мы достигли договоренности о подписании данного меморандума», — добавили в мэрии.

В муниципалитете не назвали стоимость транспорта, условия его приобретения, отметив, что предоставят информацию, когда будет готов договор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193643/
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